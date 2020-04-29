Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: лаборатории проводят 700 исследований в день

29 Апр 2020 2020-04-29T18:28:45+03:00

В Курской области расширили тестирование на COVID-19 Фото: Из архива "КП"

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В Курской области расширили тестирование на COVID-19. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

— Сейчас наши лаборатории проводят 700 исследований в день. Еще пару недель назад мы могли обрабатывать всего лишь 100 тестов. Поэтому в ближайшее время я ожидаю серьезный рост числа выявленных инфицированных.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования контактных лиц положительный результат на COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU