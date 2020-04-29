Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: у сотрудника Дома ребенка обнаружен коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T17:49:55+03:00

Положительный результат на COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения Фото: Из архива "КП"

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У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Заболевший выявлен во время обязательного тестирования. По предписанию Управления Роспотребнадзора по Курской области сотрудник отстранен от работы, определен круг его контактов.

По результатам тестирования контактных лиц положительный результат на COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения. Дети не имеют клинических симптомов, они изолированы в отдельные боксы в стационар. Группа определена в режим обсервации.

В Доме ребенка в соответствии с предписанием главного санитарного врача Курской области провели все необходимые противоэпидемические мероприятия. Сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU