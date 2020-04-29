Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Леонид и Николай Винцкевичи работают над новым альбомом

29 Апр 2020 2020-04-29T17:28:56+03:00

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Леонид и Николай Винцкевичи в самоизоляции работают над новым альбомом. Музыканты готовят проект с суджанским хором «Ростань», с которым сотрудничают уже более 20 лет. Новый альбом должен стать подарком для поклонников к 25-му юбилею фестиваля «Джазовая провинция».

В проекте также примут участие легенды джаза. Это перкуссионист Билл Саммерс, американский гитарист Майк Миллер, а также Джоэл Тейлор и Кип Рид.

«Джазовая провинция» — это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU