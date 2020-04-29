Под Курском пропал трехлетний ребенок

29 Апр 2020 2020-04-29T17:10:36+03:00

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В селе Большое Долженково Октябрьского района около полудня пропал четырехлетний Михаил Ватулин. Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию.

На данный момент в поисках ребенка задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, следственная группа МО МВД России по Октябрьскому району, сотрудники районной администрации, личный состав 1-й специализированной пожарно-спасательной части г. Курска, резервный караул 36-й пожарной части Октябрьского района, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и два кинологических расчета.

В связи с эпидемиологической ситуацией поиски ведутся в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением безопасной дистанции. Любую информацию о пропавшем ребенке просят сообщать по телефонам: 112 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU