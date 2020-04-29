В Курской области будут судить заведующую детским садом

29 Апр 2020 2020-04-29T16:08:08+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Из архива "КП"

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Повар одного из детских садов Железногорска обратилась к заведующей образовательного учреждения с просьбой фиктивно принять на должность воспитателя свою невестку. Женщина согласилась и оформила все документы. Более года девушка числилась работником дошкольного учреждения, но фактически не работала.

В результате указанных неправомерных действий злоумышленники похитили более 200 тысяч рублей, причинив ущерб муниципальному образованию «г. Железногорск» и Фонду социального страхования

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU