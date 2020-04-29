В Курской области будут судить заведующую детским садом
Повар одного из детских садов Железногорска обратилась к заведующей образовательного учреждения с просьбой фиктивно принять на должность воспитателя свою невестку. Женщина согласилась и оформила все документы. Более года девушка числилась работником дошкольного учреждения, но фактически не работала.
В результате указанных неправомерных действий злоумышленники похитили более 200 тысяч рублей, причинив ущерб муниципальному образованию «г. Железногорск» и Фонду социального страхования
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU