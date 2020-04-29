Под Курском на пожаре погибли мать с сыном

29 Апр 2020 2020-04-29T15:49:54+03:00

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение Фото: Из архива "КП"

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28 апреля примерно в 18.00 в поселке Касторное Курской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибла 85-летняя хозяйка дома и ее 58-летний сын.

Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК по данному факту начал доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

28 апреля вечером на улице 2-я Рабочая в Курске пожарные эвакуировали из задымленной квартиры ее хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU