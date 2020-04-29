2020-04-29T14:25:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: за сутки делают до тысячи тестов на коронавирус

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В частных клиниках города тесты начали делать платноВ частных клиниках города тесты начали делать платноФото: Светлана ВОЛКОВА
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За все время работы лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии диагностику на коронавирусную инфекцию прошли 17 948 человек. В среднем в сутки проводится около тысячи исследований, сообщили в администрации региона.

Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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