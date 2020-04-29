Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заместители губернатора ушли на больничный

29 Апр 2020 2020-04-29T13:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Ирина Хмелевская сейчас с температурой находится дома в режиме самоизоляции, тесты на коронавирус отрицательные. Накануне она вынуждена была покинуть совещание, узнав, что один из членов ее семьи слег с подозрением на коронавирус.

Замгубернатора Алексей Смирнов работает сейчас на удаленке. В вице-губернатора Смирнова - температура. Замгубернатора Сергей Стародубцев на днях вышел на работу с больничного.

Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU