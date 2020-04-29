Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: школьники будут учиться с 6 по 8 мая в дистанционном формате

29 Апр 2020 2020-04-29T13:37:44+03:00

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В Курской области школьники, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций с 6 по 8 мая продолжат учиться дистанционно. В праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая занятия не предусмотрены.

С 6 по 8 мая будут работать и дежурные группы в детских садах.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии: 8(4712) 58-54-76, 8(4712) 70-05-86 (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00).

Как отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, образовательный процесс идет по графику. Конечно, и учителя, и школьники скучают по привычному режиму обучения в зданиях школ, но в сложившейся ситуации осваивать образовательную программу придется дистанционно. Времени до завершения учебного года остается мало.

Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU