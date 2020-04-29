Курян приглашают принять участие в онлайн-акции «Окно Победы»
Нужно спеть песню из окна своей квартиры
9 Мая курянам придется отмечать в особом режимеФото: Светлана ВОЛКОВА
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9 мая в 12:00 во всех регионах России пройдет Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы».
Ее суть – исполнение песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов.
В акции могут принять участие как профессиональные музыканты, так и любители музыки. Свое выступление необходимо выложить в социальных сетях с хештегом #окнопобеды.
Мероприятие проводится при поддержке Российского национального музея музыки и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
ИСТОЧНИК KP.RU