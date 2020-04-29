2020-04-29T12:48:41+03:00
Происшествия

Курянка отдала мошенникам 60 тысяч рублей

Пенсионерка поверила, что ее сын попал в ДТП
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступников разыскиваютПреступников разыскиваютФото: Из архива КП.
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Жительнице Глушковского района позвонил мужчина и сообщил, что ее сын стал участником дорожно-транспортного происшествия и для урегулирования инцидента необходимы 60 тысяч рублей. Пенсионерка поверила звонившему и перевела требуемую сумму.

Только после передачи денег она связалась с сыном и выяснила, что несколько дней он никуда не выезжал на автомобиле. Тогда и поняла, что стала жертвой мошенников. Потери денег она могла избежать, сразу позвонив сыну.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз обращаются к гражданам, особенно пожилого возраста, быть бдительными и не доверять подобным звонкам. Если родственники или знакомые просят Вас о денежной помощи по телефону, отправляют СМС-сообщения с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным Вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые, якобы, действуют от их имени. Так Вы обезопасите себя и свое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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