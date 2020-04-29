На курской таможне обнаружили "лишние" 600 кило товаров "Адидас"

29 Апр 2020 2020-04-29T12:41:18+03:00

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Почти 600 килограммов "лишней" спортивной обуви, одежды и аксессуаров обнаружили в украинском грузовике сотрудники таможенного поста МАПП Суджа.

Транспорт следовал из Киева в Москву с грузом спортивных товаров. Согласно товарно-сопроводительным и коммерческим документам, в грузовом отсеке находилась спортивная обувь, одежда и аксессуары с логотипом фирмы «Адидас» общим весом 533 килограмма.

В ходе таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара выяснилось, что при соответствии количества грузовых мест общий вес товара составил 1132 кг, что на 599 кг больше, чем заявлено в документах.

- После выявления нарушения перевозчик сообщил, что у него не было возможности проверить товар, так как он был полностью упакован в ящики и запечатан скотч-контролем. Вину за несоответствие веса товара предоставленным документам, перевозчик возложил на украинского отправителя продукции.

В свою очередь, производитель спортивных товаров в качестве причины недостоверной информации о весе товара в документах для таможни указал на ошибку в работе ERP-системы предприятия (программного продукта, обеспечивающего сбалансированное управление всеми ресурсами организации), - пояснили на таможне.

По закону перевозчик несет ответственность перед таможенным органом за представление товаросопроводительных документов, содержащих полные и точные сведения о перевозимом товаре. В случае сомнения, он должен вписать в накладные обоснованные оговорки, пояснили в ведомстве.

- За сообщение на таможню недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза путем представления в таможенный орган недействительных документов, против украинской транспортной компании составлен протокол об административном правонарушении»,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.

Дело об административном правонарушении рассмотрено, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размене 50 тысяч рублей. Кроме этого, юридическому лицу, в адрес которого следовал товар, придется уплатить таможенные пошлины и налоги в отношении всей партии товара.

ИСТОЧНИК KP.RU