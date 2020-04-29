2020-04-29T12:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: запретили посещать леса

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Устраивать пикники в лесу запрещеноУстраивать пикники в лесу запрещеноФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области по-прежнему сохраняется риск лесных пожаров. Некоторые куряне пренебрегают действующими запретами, выезжают на природу.

Лесники отмечают, что весна в этом году нетипичная для нашего региона - сухая, теплая, с порывистым ветром. В такую погоду огонь распространяется с огромной скоростью. Ежедневно в области регистрируют до 50 возгораний сухой травы. Пожарные предотвратили уже более 90 лесных пожаров, один из них потушить не удалось. Это произошло в Конышевке, где в результате лесного пожара выгорело два гектара леса.

И это происходит несмотря на то, что в области действует особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов и въезд в них транспорта.

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. В условиях особого противопожарного режима граждане могут быть оштрафованы на сумму от 4 до 5 тыс. рублей; должностные лица – от 20 до 40 тыс. рублей; юридические лица – от 300 до 500 тыс. рублей.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Курской области «Прямая линия!»: 8-800-100-94-00.

Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Леонид и Николай Винцкевичи работают над новым альбомом
Под Курском пропал трехлетний ребенок
В Курской области будут судить заведующую детским садом
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто — многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи автомобилей
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки делают до тысячи тестов на коронавирус
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заместители губернатора ушли на больничный
Поисковики разыскивают родственников советских солдат, погибших в Курской битве
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: школьники будут учиться с 6 по 8 мая в дистанционном формате
Курян приглашают принять участие в онлайн-акции «Окно Победы»
Курянка отдала мошенникам 60 тысяч рублей
На курской таможне обнаружили "лишние" 600 кило товаров "Адидас"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: запретили посещать леса
Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболел месячный ребенок
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 68 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 апреля 2020 года составило 75 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: темп прироста заболеваемости за неделю — 50%
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салоны красоты, автомастерские и ремонты бытовой техники откроются 1 мая