Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболел месячный ребенок

29 Апр 2020 2020-04-29T11:35:14+03:00

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Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 43 женщины и 25 мужчин. Возраст больных: одному пациенту исполнился один месяц от рождения, заболели также четверо детей в возрасте до 17 лет, 18-29 лет – восемь человек; 30-60 лет – 38 человек; более 60 лет – 17 человек.

Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU