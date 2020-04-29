Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 68 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T11:29:14+03:00

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За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 68 человек. По данным на 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из 68 выявленных за последние сутки инфицированных 43 женщины и 25 мужчин. Возраст больных: одному пациенту исполнился один месяц от рождения, 1-10 лет – один человек, 11-17 лет – три человека, 18-29 лет – восемь человек; 30-60 лет – 38 человек; более 60 лет – 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU