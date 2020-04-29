29 Апр 2020 2020-04-29T10:45:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 апреля 2020 года составило 75 человек. За сутки выписаны девять человек, переболевших коронавирусом.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU