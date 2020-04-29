Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: темп прироста заболеваемости за неделю — 50%
Темп прироста заболеваемости коронавирусом за неделю — 50%. Рост заболеваемости начался с 20 апреля.
Больше всего инфицированных — в медицинских учреждениях, остальные заболевшие контактировали с семьей. Всего на сегодня — восемь очагов, среди которых пять — медучреждения.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU