Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: темп прироста заболеваемости за неделю — 50%

29 Апр 2020 2020-04-29T10:36:43+03:00

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Темп прироста заболеваемости коронавирусом за неделю — 50%. Рост заболеваемости начался с 20 апреля.

Больше всего инфицированных — в медицинских учреждениях, остальные заболевшие контактировали с семьей. Всего на сегодня — восемь очагов, среди которых пять — медучреждения.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU