Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салоны красоты, автомастерские и ремонты бытовой техники откроются 1 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T10:32:10+03:00

Куряне смогут привести себя в порядок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.

Глава региона напомнил, что любой житель Курской области имеет потенциальное заражение в связи с эпидемиологической ситуацией.

Роман Старовойт планирует определить срок продления режима самоизоляции в регионе, а также этапы ослабления ограничительных мер.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU