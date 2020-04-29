Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салоны красоты, автомастерские и ремонты бытовой техники откроются 1 мая
Планируется, что проект постановления об открытии салонов красоты, авторемонтных мастерских и ремонтов бытовой техники губернатор Курской области Роман Старовойт подпишет 29 апреля после заседания оперштаба. Они откроются с 1 мая, но это не отменяет режима самоизоляции.
Глава региона напомнил, что любой житель Курской области имеет потенциальное заражение в связи с эпидемиологической ситуацией.
Роман Старовойт планирует определить срок продления режима самоизоляции в регионе, а также этапы ослабления ограничительных мер.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU