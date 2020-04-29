Под Курском загорелся дом, обрушилась кровля

29 Апр 2020 2020-04-29T10:26:29+03:00

К ликвидации пожара привлекались 24 человека, восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 апреля в 20:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Елизаветинский Хомутовского района. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 20:30, ликвидировали в 20:35. В двухквартирном деревянном доме размерами 17 на 6 метров огонь повредил кровлю на площади 100 квадратных метров, частично она обрушилась.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU