29 Апр 2020 2020-04-29T10:24:57+03:00

Средства защиты есть не во всех аптеках Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 577 пациентов: 109 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 20 - на лечении в городском клиническом родильном доме; 1 – в Курской городской больнице №6; 447 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 75 (+9) пациентов. Скончались 6 человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1015 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 195 человек. Снят карантин с 2282 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда получены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU