2020-04-29T10:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Средства защиты есть не во всех аптекахСредства защиты есть не во всех аптекахФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 апреля 2020 года составило 658 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 577 пациентов: 109 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 20 - на лечении в городском клиническом родильном доме; 1 – в Курской городской больнице №6; 447 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 75 (+9) пациентов. Скончались 6 человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1015 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 195 человек. Снят карантин с 2282 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда получены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Леонид и Николай Винцкевичи работают над новым альбомом
Под Курском пропал трехлетний ребенок
В Курской области будут судить заведующую детским садом
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто — многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи автомобилей
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки делают до тысячи тестов на коронавирус
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заместители губернатора ушли на больничный
Поисковики разыскивают родственников советских солдат, погибших в Курской битве
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: школьники будут учиться с 6 по 8 мая в дистанционном формате
Курян приглашают принять участие в онлайн-акции «Окно Победы»
Курянка отдала мошенникам 60 тысяч рублей
На курской таможне обнаружили "лишние" 600 кило товаров "Адидас"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: запретили посещать леса
Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболел месячный ребенок
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 68 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 апреля 2020 года составило 75 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: темп прироста заболеваемости за неделю — 50%
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салоны красоты, автомастерские и ремонты бытовой техники откроются 1 мая