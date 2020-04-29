Продлен срок закрытия пунктов пропуска на госгранице в Курской области

29 Апр 2020 2020-04-29T10:19:07+03:00

Пункты пропуска находятся на границе с Курской областью Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пропускать будут только представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий

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Кабинет министров Украины для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции принял решение о продлении до 11 мая сроков закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского, воздушного, железнодорожного, автомобильного сообщения.

Пропускать будут только представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Речь идет в том числе об автомобильных пунктах пропуска «Катериновка» (находится напротив пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе) и «Рыжевка» (находится напротив пункта пропуска «Теткино» в Глушковском районе).

ИСТОЧНИК KP.RU