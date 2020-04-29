Продлен срок закрытия пунктов пропуска на госгранице в Курской области
Кабинет министров Украины для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции принял решение о продлении до 11 мая сроков закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского, воздушного, железнодорожного, автомобильного сообщения.
Пропускать будут только представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.
Речь идет в том числе об автомобильных пунктах пропуска «Катериновка» (находится напротив пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе) и «Рыжевка» (находится напротив пункта пропуска «Теткино» в Глушковском районе).
ИСТОЧНИК KP.RU