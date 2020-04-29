2020-04-29T10:08:59+03:00
Деловой Курск

В Курске дорожники приступили к строительству второго этапа дороги на проспекте Дружбы

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В городе во всю идут дорожные работыВ городе во всю идут дорожные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курские дорожники приступили к реализации второго этапа строительства автомобильной дороги на проспекте Дружбы.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас дорожники ведут установку бордюрного камня, технических полос и тротуарных дорожек по обе стороны от проезжей части.

Готовят площадки под устройство восьми остановочных комплексов. Предстоит установить около 600 новых дорожных знаков. Нанести на проезжую часть горизонтальную разметку термопластиком. Провести озеленение придорожной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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