Курские пожарные спасли мужчину

29 Апр 2020 2020-04-29T10:03:31+03:00

Вся операция по поиску источника дыма и спасению мужчины заняла две минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 апреля в 17.01 в «Службу спасения» поступило сообщение от очевидца о том, что из подъезда одного из домов на улице 2-я Рабочая в Курске валит дым. пожарные оперативно выехали на место ЧП и выяснили, что дым идет из квартиры, расположенной на втором этаже.

На настойчивый стук пожарных двери открыл хозяин, который спал, шум разбудил его. Огнеборцы экстренно эвакуировали его из задымленного помещения на свежий воздух. К этому моменту курянин – хозяин квартиры, мужчина 1960 года рождения - уже успел надышаться угарным газом, после осмотра медиков от госпитализации отказался.

Вся операция по поиску источника дыма и спасению мужчины заняла две минуты. Именно благодаря оперативности и профессионализму курских огнеборцев 5 пожарно-спасательной части и внимательности соседей трагедии не произошло. А причиной происшествия стало подгорание пищи на газовой плите.

ИСТОЧНИК KP.RU