2020-04-28T19:49:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус подтвердился в интернате ветеранов войны и труда

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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В обладминистрации заверили, что все под контролемВ обладминистрации заверили, что все под контролемФото: из открытых источников
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По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда получены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.

- Заболевшие выявлялись в ходе обязательного тестирования, которое идет с 15 апреля. В отношении сотрудников были проведены все необходимые мероприятия, они отстранены от работы, изолированы, определен круг контактных лиц, - рассказали в администрации региона.

По предписанию главного санитарного врача Курской области учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля 2020 года.

По информации регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства в доме-интернате в настоящее время проживает 226 человек, "их состояние стабильное, все находятся под наблюдением врачей".

- Персонал учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты, проживающие разобщены. Военнослужащие бригады РХБ защиты Западного военного округа провели спецобработку дома-интерната. Выполняются все рекомендации Управления Роспотребнадзора по Курской области, - сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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