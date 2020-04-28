Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус за сутки подтвердился у 65 курян
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Курян просят оставаться домаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирус за сутки подтвердился еще у 65 курян.
Как уже сообщала КП, по данным на 7:30 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Наибольшее число случаев фиксируется в Курске, Курском и Поныровском районах. В основном заболевшие - женщины. Более трети новых подтвержденных случаев приходится на курян старше 60 лет. Шесть новых случаев - у детей.
ИСТОЧНИК KP.RU