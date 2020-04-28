Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года составило 66 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года составило 66 человек. В том числе за последние сутки выписано 20 пациентов.
Как уже сообщала КП, по данным на 7:30 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 17 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.
Шесть человек скончались по официальным данным от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU