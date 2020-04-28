2020-04-28T19:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года составило 66 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Купить маски и перчатки можно еще далеко не вездеКупить маски и перчатки можно еще далеко не вездеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 28 апреля 2020 года составило 66 человек. В том числе за последние сутки выписано 20 пациентов.

Как уже сообщала КП, по данным на 7:30 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 17 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Шесть человек скончались по официальным данным от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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