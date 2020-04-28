Курская область - на 40-м месте в экологическом рейтинге
На сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы опубликован первый рейтинг регионов с оценкой эффективности их деятельности по показателю «Качество окружающей среды».
Показатель качества окружающей среды Курской области по итогам 2019 года составил 125,3%. Это выше среднего общероссийского, который достигает 117,88%. В рейтинге субъектов РФ Курская область занимает 40-е место.
Оценка основана на исследовании в регионах уровня загрязнения атмосферного воздуха и качества воды.
Как рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, новый показатель «Качество окружающей среды» разработало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Статистическая отчетность будет ежегодно формироваться до 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU