2020-04-28T18:39:24+03:00
Общество

Курская область - на 40-м месте в экологическом рейтинге

Оценка основана на исследовании уровня загрязнения атмосферного воздуха и качества воды
Светлана ВОЛКОВА
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С экологией в регионе пока проблемыС экологией в регионе пока проблемыФото: Светлана ВОЛКОВА
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На сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы опубликован первый рейтинг регионов с оценкой эффективности их деятельности по показателю «Качество окружающей среды».

Показатель качества окружающей среды Курской области по итогам 2019 года составил 125,3%. Это выше среднего общероссийского, который достигает 117,88%. В рейтинге субъектов РФ Курская область занимает 40-е место.

Оценка основана на исследовании в регионах уровня загрязнения атмосферного воздуха и качества воды.

Как рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, новый показатель «Качество окружающей среды» разработало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Статистическая отчетность будет ежегодно формироваться до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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