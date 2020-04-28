2020-04-28T17:50:40+03:00
Звезды

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: вместо живого концерта Киркорова покажут по ТВ

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт Киркорова в Курске пока не планируетсяКонцерт Киркорова в Курске пока не планируетсяФото: предоставлено организаторами
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Премьеру шоу Филиппа Киркорова #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ из-за пандемии курянам предлагают посмотреть по ТВ.

Для этого 1 мая в 21:20 нужно включить Первый канал.

Народный артист России Филипп Киркоров выступил 25 декабря в СКК «Олимпийский», после чего этот легендарный зал навсегда закрыл свои гостеприимные двери перед масштабной реконструкцией…

Первый канал покажет уникальные кадры последнего шоу и последние аплодисменты аншлаговой арены. В программе прозвучат как признанные хиты, так и совершенно новые песни: «Цвет настроения синий», «Снег», «Жестокая любовь», «Просто подари» и все они звучат в унисон со зрителями Олимпийского. Публика подпевала в едином порыве, провожая целую эпоху стадиона и главной сцены страны.

Многотысячная публика стала уникальными свидетелями грандиозного шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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