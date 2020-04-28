В Курске на проспекте Дружбы поставят около 600 дорожных знаков и высадят клен и акации

28 Апр 2020 2020-04-28T17:12:36+03:00

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Дорожники приступили к отделочным работам на проспекте Дружбы. Строительство объекта «Магистральная улица – проспект Дружбы и улица Просторная в городе Курске» ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сказали в администрации региона.

В прошлом году на этом участке было открыто рабочее движение. Более 3 км дороги по две полосы в каждом направлении соединили проспект Дружбы и улицу Просторную. Это позволило разгрузить улицу 50 лет Октября и тем самым снизить транспортную нагрузку на центр города.

Для повышения безопасности дорожного движения и контроля скорости на двух участках строящейся дороги по проспекту Дружбы установили временные комплексы фотовидеофиксации и соответствующие дорожные знаки ограничения скорости до 40 км/ч.

В настоящее время дорожники приступили ко второму этапу строительства, который подразумевает отделочные работы. Они занимаются установкой бордюрного камня, благоустройством тротуарных дорожек, готовят площадки для восьми остановочных комплексов.

Впереди еще много работы. Предстоит установить около 600 новых дорожных знаков, нанести на проезжую часть горизонтальную разметку термопластиком, провести озеленение придорожной территории. Планируется высадить более 5 тысяч кустарников и порядка 1,5 тысячи саженцев клена и акации. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU