Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: заболели 13 медработников 6-й больницы
Как КП сообщили в комитете здравоохранения администрации Курской области, 13 медицинских сотрудников из городской больницы №6 сейчас находятся на больничном.
- У всех различные причины и диагнозы, по понятным причинам разглашать мы их не можем, но подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди них нет. Всего в учреждении в настоящий момент трудится порядка 60 человек. Медицинского персонала пока достаточно, - сообщили в обладминистрации.
Как ранее сообщала КП, коллектив пульмонологического, реанимационного и приемного отделений Курской городской больницы № 6 обратились с открытым письмом к губернатору Курской области Роману Старовойту.
"Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха: 1) аренде жилья в ближайшей гостинице; 2) обеспечении бесплатным питанием; 3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену; 4) установка мобильного компьютерного томографа; 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки; 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.
Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.
С уважением медицинские работники, работающие на передовой!"
В администрации Курской области сообщили, что власти разбираются в ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU