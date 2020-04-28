Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: заболели 13 медработников 6-й больницы

28 Апр 2020 2020-04-28T17:07:39+03:00

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Как КП сообщили в комитете здравоохранения администрации Курской области, 13 медицинских сотрудников из городской больницы №6 сейчас находятся на больничном.

- У всех различные причины и диагнозы, по понятным причинам разглашать мы их не можем, но подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди них нет. Всего в учреждении в настоящий момент трудится порядка 60 человек. Медицинского персонала пока достаточно, - сообщили в обладминистрации.

Как ранее сообщала КП, коллектив пульмонологического, реанимационного и приемного отделений Курской городской больницы № 6 обратились с открытым письмом к губернатору Курской области Роману Старовойту.

"Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха: 1) аренде жилья в ближайшей гостинице; 2) обеспечении бесплатным питанием; 3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену; 4) установка мобильного компьютерного томографа; 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки; 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.

Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.

С уважением медицинские работники, работающие на передовой!"

В администрации Курской области сообщили, что власти разбираются в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU