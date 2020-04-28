2020-04-28T17:07:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: заболели 13 медработников 6-й больницы

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В интернет распространились сведения, что многие медработники 6-й слеглиВ интернет распространились сведения, что многие медработники 6-й слеглиФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Как КП сообщили в комитете здравоохранения администрации Курской области, 13 медицинских сотрудников из городской больницы №6 сейчас находятся на больничном.

- У всех различные причины и диагнозы, по понятным причинам разглашать мы их не можем, но подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди них нет. Всего в учреждении в настоящий момент трудится порядка 60 человек. Медицинского персонала пока достаточно, - сообщили в обладминистрации.

Как ранее сообщала КП, коллектив пульмонологического, реанимационного и приемного отделений Курской городской больницы № 6 обратились с открытым письмом к губернатору Курской области Роману Старовойту.

"Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха: 1) аренде жилья в ближайшей гостинице; 2) обеспечении бесплатным питанием; 3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену; 4) установка мобильного компьютерного томографа; 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки; 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.

Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.

С уважением медицинские работники, работающие на передовой!"

В администрации Курской области сообщили, что власти разбираются в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: вместо живого концерта Киркорова покажут по ТВ
В Курске на проспекте Дружбы поставят около 600 дорожных знаков и высадят клен и акации
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: заболели 13 медработников 6-й больницы
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: прошла дезинфекция автовокзала
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: жителям доставляют «посылки добра»
В Курской области усилится ветер
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на автовокзале провели дезинфекцию
29-летняя курянка избивала свою восьмилетнюю дочь
Число заболевших коронавирусом в Курске на 28 апреля составило 590 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: зарегистрировано несколько очагов инфекции
В Курской области завершается отопительный сезон