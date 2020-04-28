2020-04-28T15:45:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: прошла дезинфекция автовокзала

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная эпидобстановкаВ регионе сохраняется сложная эпидобстановкаФото: Светлана ВОЛКОВА
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28 апреля сотрудники ГУ МЧС России по Курской области провели дезинфекцию территории автовокзала в Курске.

- Общая площадь обработки составила более 800 квадратных метров: это перрон для прибывающих пассажиров и перрон посадки, наружные входы и выходы здания, фасад автовокзала. В качестве дезинфицирующего средства используется хлорсодержащий состав, - сообщили в мэрии.

По данным на 7:30 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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