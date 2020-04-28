Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: жителям доставляют «посылки добра»

28 Апр 2020 2020-04-28T14:27:32+03:00

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе курским семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, волонтеры доставляют продуктовые наборы.

Вчера «Посылку добра» от социального партнера акции получили 35 семей Железнодорожного округа, нуждающихся в помощи и поддержке.

В Центральном округе волонтеры и сотрудники окружной администрации доставили 14 комплектов продуктовых наборов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, а также семей, в которых есть дети-инвалиды.

По данным на 7:30 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU