2020-04-28T14:20:45+03:00
Общество

В Курской области усилится ветер

При этом температура воздуха повысится до плюс 22 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыСотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 28 апреля и в течение суток будут облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 8-13, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью +3…+8 ºС, днем +17…+22 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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