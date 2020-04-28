Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на автовокзале провели дезинфекцию

28 Апр 2020 2020-04-28T14:13:19+03:00

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Сегодня сотрудники ГУ МЧС России по Курской области провели дезинфекцию территории автовокзала. Общая площадь обработки составила более 800 м²: это перрон для прибывающих пассажиров и перрон посадки, наружные входы и выходы здания, фасад автовокзала. В качестве дезинфицирующего средства используется хлорсодержащий состав.

По данным на 7:30 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 17 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU