Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на автовокзале провели дезинфекцию
Сегодня сотрудники ГУ МЧС России по Курской области провели дезинфекцию территории автовокзала. Общая площадь обработки составила более 800 м²: это перрон для прибывающих пассажиров и перрон посадки, наружные входы и выходы здания, фасад автовокзала. В качестве дезинфицирующего средства используется хлорсодержащий состав.
По данным на 7:30 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 17 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.
ИСТОЧНИК KP.RU