2020-04-28T11:00:30+03:00
Общество

29-летняя курянка избивала свою восьмилетнюю дочь

Судья отправил ее на исправительные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 200 часов обязательных работСуд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 200 часов обязательных работФото: Из архива "КП"
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В Золотухинском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Курянка ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию ребенка.

Женщина не заботилась о физическом и психическом развитии восьмилетней дочери, систематически оскорбляла и избивала ее. Ребенок не был обеспечен полноценным питанием, голодал, был вынужден жить в антисанитарных условиях.

Суд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 200 часов обязательных работ. Ребенок сейчас проживает в социальном приюте для детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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