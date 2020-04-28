Число заболевших коронавирусом в Курске на 28 апреля составило 590 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T10:11:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 28 апреля 2020 года

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По данным на 7:30 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 17 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 397 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Всего выписано 66 (+20) пациентов. Скончались 6 человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 985 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019.

Снят карантин с 2275 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 149 человек.

В Курской области зарегистрировано несколько очагов коронавируса. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

В Курской больнице скорой медицинской помощи на карантине находятся 165 человек. Это медики и пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU