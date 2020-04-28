Коронавирус в Курской области, последние новости на 28 апреля 2020: зарегистрировано несколько очагов инфекции
В Курской области зарегистрировано несколько очагов коронавируса. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Самые крупные очаги - в медучреждениях. Также очаги зафиксированы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, на кондитерской фабрике «Конти» (он уже закрыт, карантин закончился), по одному случаю – в органах власти, пожарной части и нескольких банках.
По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
В Курской области обследование на коронавирус прошли 17673 человека, из них 10695 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.
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ИСТОЧНИК KP.RU