2020-04-28T09:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 28 апреля 2020: зарегистрировано несколько очагов инфекции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 28 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Крупные очаги - в медучрежденияхКрупные очаги - в медучрежденияхФото: Из архива "КП"
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В Курской области зарегистрировано несколько очагов коронавируса. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Самые крупные очаги - в медучреждениях. Также очаги зафиксированы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, на кондитерской фабрике «Конти» (он уже закрыт, карантин закончился), по одному случаю – в органах власти, пожарной части и нескольких банках.

По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обследование на коронавирус прошли 17673 человека, из них 10695 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

В возрасте 52 лет умер бывший депутат Курской областной Думы трех созывов, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Предварительно известно, что у Андрея Варичева была диагностирована двусторонняя пневмония.

Курский вуз освоил печать респираторов и защитных экранов на 3D-принтере. В настоящее время формируется партия для областной детской клинической больницы.

Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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