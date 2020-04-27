В Курской области завершается отопительный сезон

27 Апр 2020 2020-04-27T20:25:16+03:00

Не позднее 29-30 апреля тепло отключат в многоквартирных и жилых домах Фото: Из архива "КП"

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Не позднее 29-30 апреля тепло отключат в многоквартирных и жилых домах Курской области. В соответствии с федеральным законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше +8 С.

Поэтапно с 1 апреля по заявкам муниципальных образований ведется отключение учреждений социально-культурной сферы от теплоснабжения.

По состоянию на 27 апреля в районах области от тепла отключены 389 школ из 537; 77 детских садов из 191; 584 объекта культуры из 792.

Напомним, куряне, находящиеся на самоизоляции, давно жалуются на жару в квартирах. Заплатить за потраченное в апреле тепло курянам придется сполна.

ИСТОЧНИК KP.RU