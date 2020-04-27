Курским медикам из Семашко вручили сладости

27 Апр 2020 2020-04-27T20:11:05+03:00

Более 200 кг пирожных, десертов, конфет и батончиков сегодня доставили курским докторам

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Сотрудники «Конти-Рус» вручили специалистам инфекционной больницы им. Н. А. Семашко сладкие наборы. Так они выразили благодарность врачам, которые борются с опасным заболеванием - коронавирусной инфекцией.

Более 200 кг пирожных, десертов, конфет и батончиков сегодня доставили курским докторам. В областной больнице имени Н.А. Семашко 330 сотрудников, и каждый получит презент.

Завтра сладкие наборы отвезут медикам станции скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU