Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в БСМП на карантине находятся 165 человек
В Курской больнице скорой медицинской помощи на карантине находятся 165 человек. Это медики и пациенты. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Скорее всего, инфекцию занесла дочь женщины, находившейся в реанимационном отделении. Она контактировала с человеком, болевшим Ковидом. Сейчас больница работает, как инфекционная.
По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД.
ИСТОЧНИК KP.RU