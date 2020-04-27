Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в БСМП на карантине находятся 165 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T19:32:11+03:00

Болеют и медики, и пациенты Фото: Из архива "КП"

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В Курской больнице скорой медицинской помощи на карантине находятся 165 человек. Это медики и пациенты. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Скорее всего, инфекцию занесла дочь женщины, находившейся в реанимационном отделении. Она контактировала с человеком, болевшим Ковидом. Сейчас больница работает, как инфекционная.

По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД.

ИСТОЧНИК KP.RU