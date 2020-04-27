27 Апр 2020 2020-04-27T18:32:52+03:00

Андрею Варичеву было 52 года

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Как «КП» сообщала ранее, сегодня стало известно о смерти генерального директора компании «Металлоинвест». Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева:

— Потрясен печальным известием — сегодня умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Это большая потеря для нашего региона. Андрей Владимирович многое сделал для Курской области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты.

Искренне соболезную родным и близким Андрея Владимировича! Светлая память.

«Металлоинвест» - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Варичев возглавлял ее с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU