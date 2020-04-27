2020-04-27T18:32:52+03:00
Общество

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева

Генеральный директор компании «Металлоинвест» скончался от двусторонней пневмонии
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Андрею Варичеву было 52 годаАндрею Варичеву было 52 года
Изменить размер текста:

Как «КП» сообщала ранее, сегодня стало известно о смерти генерального директора компании «Металлоинвест». Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева:

— Потрясен печальным известием — сегодня умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Это большая потеря для нашего региона. Андрей Владимирович многое сделал для Курской области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты.

Искренне соболезную родным и близким Андрея Владимировича! Светлая память.

«Металлоинвест» - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Варичев возглавлял ее с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области завершается отопительный сезон
Курским медикам из Семашко вручили сладости
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в БСМП на карантине находятся 165 человек
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева
Шествие «Бессмертный полк» при поддержке Сбербанка пройдет онлайн
Умер гендиректор Металлоинвеста, экс-депутат Курской областной Думы Андрей Варичев
В Курской области задержали более 30 пьяных водителей
В Курске появился памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны»
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обследование на инфекцию прошли 17673 человека
В Курске утром загорелась иномарка
Режим самоизоляции по коронавирусу: актриса драмтеатра будет читать курянам сказки на ночь
Режим повышенной готовности в Курске: первых пациентов с коронавирусом поместили в городской роддом
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего зарженных?
Под Курском нашли снаряд времен Великой Отечественной
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 23 магазина уведомили о необходимости приостановить работу
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске респираторы и защитные экраны для медиков начали печатать на 3D-принтере
Сбербанк облегчил выплаты кредитов для 97 тысяч клиентов в период пандемии коронавируса
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирусом заразились 12 детей
Читатели спросили – «Открытие» отвечает!
Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года составило 46 человек