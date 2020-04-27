В Курской области задержали более 30 пьяных водителей

27 Апр 2020 2020-04-27T16:58:38+03:00

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Курская Госавтоинспекция на выходных проводила традиционный антиалкогольный рейд. Всего в период с 24 по 26 апреля на территории региона задержали 32 водителя, находящихся в состоянии опьянения.

11 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования отказались, еще семерых водителей задержали за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения. И сообщать об этом в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU