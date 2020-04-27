2020-04-27T16:36:38+03:00
Общество

В Курске появился памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны»

Его установили у мемориала «Памяти павших»
Яна ШЕЛЕСТ
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Торжественное открытие памятника запланировано на 7 или 9 маяТоржественное открытие памятника запланировано на 7 или 9 мая
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В Курске у мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы» появился памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны». Идея его установки принадлежит Почетному гражданину города Курска ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Павловичу Щербакову.

Был объявлен конкурс на лучший проект, участники представили десять работ. С 7 по 22 мая 2019 года они были выставлены в комитете архитектуры и градостроительства города Курска. Любой желающий мог не просто посмотреть их, но и проголосовать за понравившийся вариант.

Конкурсная комиссия выбрала проект московских скульпторов Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Торжественное открытие памятника запланировано на 7 или 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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