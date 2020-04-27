2020-04-27T16:15:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обследование на инфекцию прошли 17673 человека

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Исследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансереИсследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансереФото: Из архива "КП"
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На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 17673 человека, из них 10695 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

Это граждане, вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больными COVID-2019; больные с диагнозом «внебольничная пневмония; граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

По состоянию на 27 апреля в регионе зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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