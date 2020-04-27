2020-04-27T14:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции по коронавирусу: актриса драмтеатра будет читать курянам сказки на ночь

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают соблюдать режим самоизоляцииКурян призывают соблюдать режим самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Актриса Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Елена Цымбал придумала новый проект, который поможет скрасить досуг зрителей во время самоизоляции.

В рамках проекта «Сказки на ночь» она будет вслух читать детские книжки и видеозаписи размещать в соцсетях.

В пресс-службе театра отметили, что актриса выбирает произведение для своего ролика самостоятельно - то, которое, по ее мнению, является наиболее поучительным и полезным с воспитательной точки зрения, с расчетом на семейное обсуждение после прослушивания. Уже известно, что в проект войдут произведения Г. Х. Андерсена, братьев Гримм, Сергея Михалкова и другие.

С помощью сказок актриса раскроет удивительный мир авторов-сказочников.

Трансляции спектаклей можно смотреть в группе театра в «ВКонтакте» и на YouTube-канале драмтеатра.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

Глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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