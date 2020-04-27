Режим повышенной готовности в Курске: первых пациентов с коронавирусом поместили в городской роддом

27 Апр 2020 2020-04-27T13:45:20+03:00

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Из общего числа заболевших коронавирусом под медицинским наблюдением сейчас находятся 473 пациента.

114 из них - на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Еще восемь человек - на лечении в городском клиническом родильном доме. 351 без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Напомним, в регионе больных коронавирусом планируют принимать три больницы.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

Глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU