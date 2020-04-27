Режим повышенной готовности в Курске: первых пациентов с коронавирусом поместили в городской роддом
Из общего числа заболевших коронавирусом под медицинским наблюдением сейчас находятся 473 пациента.
114 из них - на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Еще восемь человек - на лечении в городском клиническом родильном доме. 351 без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.
Напомним, в регионе больных коронавирусом планируют принимать три больницы.
В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.
- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.
Глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU