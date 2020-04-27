Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего зарженных?

27 Апр 2020 2020-04-27T13:31:33+03:00

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Больше всего подтвержденных случаев коронавируса отмечено в Курске - 336 (приблизительно один подтвержденный диагноз на две тысячи населения). Далее в лидерах - Курский район - 40 случаев. В Поныровском районе - 29 случаев.

В трех районах области коронавирус не отмечен.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

Глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU