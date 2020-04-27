2020-04-27T13:19:39+03:00
Происшествия

Под Курском нашли снаряд времен Великой Отечественной

ЧП произошло в Рыльске
Светлана ВОЛКОВА
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Снаряд пролежал в земле со времен Великой ОтечественнойСнаряд пролежал в земле со времен Великой ОтечественнойФото: Светлана ВОЛКОВА
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26 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Рыльске Рыльского района.

На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаружен артснаряд 76 мм. Он изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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