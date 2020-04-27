2020-04-27T13:59:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 23 магазина уведомили о необходимости приостановить работу

Режим самоизоляции в Курске по коронавирус
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе работают только некоторые торговые точкиВ регионе работают только некоторые торговые точкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники администрации Курска ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за исполнением распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг «О введении режима повышенной готовности» в части приостановки деятельности организаций и предприятий потребительской сферы, сообщили в мэрии.

- В течение минувшей недели обследовано 573 хозяйствующих субъекта. Представителям 23 торговых предприятий вручены уведомления о необходимости приостановки деятельности, еще 20 – о необходимости устранения выявленных нарушений. Среди явных нарушений – работа фотосалона, магазина бижутерии, игрушек, - рассказали в мэрии.

Во время рейдов также проверяется наличие в магазинах санитайзеров, журналов санитарной обработки, разметки социальной дистанции, масок и перчаток у персонала.

Информация о выявленных нарушениях для составления протоколов об административных правонарушениях оперативно направляется в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, который наделен соответствующими полномочиями.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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