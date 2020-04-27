2020-04-27T12:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске респираторы и защитные экраны для медиков начали печатать на 3D-принтере

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Первые образцы опробовали местные медикиПервые образцы опробовали местные медикиФото: предоставлено пресс-службой
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Курский вуз освоил печать респираторов и защитных экранов на 3D-принтере. В настоящее время формируется партия для областной детской клинической больницы.

Первые образцы успели оценить врачи и медперсонал. Они попросили внести несколько изменений в конструкцию, специалисты учли их пожелания. Вуз приступил к мелкосерийному производству. Как пояснил координатор ресурсного центра ассоциации 3D-образования Сергей Чевычелов, каждый респиратор печатается из разных видов жесткого и гибкого пластика в среднем около двух часов.

В работу вовлечены студенты, аспиранты, молодые преподаватели и старшеклассники. Без учета трудовых затрат стоимость одной маски от 60 до 200 рублей в зависимости от конструкции респиратора и вида материала. Все расходы вуз берет на себя. Первая партия будет готова уже на этой неделе.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 апреля 2020 года составило 525 человек. По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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